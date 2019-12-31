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Общество

Находящегося в федеральном розыске жителя Латвии задержали псковские пограничники

46-летнего гражданина Латвии задержали пограничники в автомобильном пропускном пункте «Бурачки» в Себежском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, иностранец находился в федеральном розыске.

Мужчина был объявлен в федеральный розыск за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Гражданина Латвии передали полицейским для проведения дальнейших процессуальных действий, добавили в ведомстве.

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