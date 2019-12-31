Молодая мама из Пскова выиграла автомобиль

12:00, 31 декабря 2019, ПАИ

Молодая мама из Пскова Найле Мустафаева выиграла автомобиль по итогам розыгрыша среди покупателей супермаркета «Перекресток» в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис», сообщили Псковскому агентству информации в администрации ТРК.

«Я верю в чудеса и теперь знаю, что мечты исполняются, особенно под Новый год! Я очень счастлива, буду ездить сама!», – рассказала победительница в ходе торжественного вручения ключей от автомобиля.



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина



Фото: Татьяна Родина















Отмечается, что 30 декабря были разыграно более 80 призов, а для участия в розыгрыше зарегистрировались более 3 тысяч человек. Акция проходила с 10 декабря, в ней могли принять участие все покупатели супермаркета «Перекресток», сделав покупку от 500 рублей.