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Общество

Молодая мама из Пскова выиграла автомобиль

Найле Мустафаева. Фото Татьяны Родиной

Молодая мама из Пскова Найле Мустафаева выиграла автомобиль по итогам розыгрыша среди покупателей супермаркета «Перекресток» в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис», сообщили Псковскому агентству информации в администрации ТРК.

«Я верю в чудеса и теперь знаю, что мечты исполняются, особенно под Новый год! Я очень счастлива, буду ездить сама!», – рассказала победительница в ходе торжественного вручения ключей от автомобиля.

  • Розыгрыш подарков в ТРК «Акваполис»
    Фото: Татьяна Родина
  • Розыгрыш подарков в ТРК «Акваполис»
    Фото: Татьяна Родина
  • Розыгрыш подарков в ТРК «Акваполис»
    Фото: Татьяна Родина
  • Розыгрыш подарков в ТРК «Акваполис»
    Фото: Татьяна Родина
  • Розыгрыш подарков в ТРК «Акваполис»
    Фото: Татьяна Родина
  • Розыгрыш подарков в ТРК «Акваполис»
    Фото: Татьяна Родина
  • Розыгрыш подарков в ТРК «Акваполис»
    Фото: Татьяна Родина
  • Розыгрыш подарков в ТРК «Акваполис»
    Фото: Татьяна Родина

Отмечается, что 30 декабря были разыграно более 80 призов, а для участия в розыгрыше зарегистрировались более 3 тысяч человек. Акция проходила с 10 декабря, в ней могли принять участие все покупатели супермаркета «Перекресток», сделав покупку от 500 рублей.

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