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Общество

Александр Котов поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Фото пресс-службы регионального парламента

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с наступающим Новым годом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Время стремительно летит вперёд. В нашем переменчивом мире то, что ещё вчера было актуальным, сегодня может быть уже несовременным, то, что было интересным, быстро становится скучным. Но есть особые моменты, которые, несмотря на быстрый ход времени, всегда одинаково долгожданны и любимы всеми без исключения. Наступление Нового года – не просто добрый и светлый праздник, это объединяющее всех нас событие, которое связано с верой во всё лучшее», – отметил Александр Котов.

«В новогоднюю ночь мы обязательно загадываем желания, которые, по сути, очень схожи: мы хотим, чтобы наши близкие были здоровы и счастливы, чтобы в семьях царил мир и достаток, чтобы наша страна развивалась и процветала, – продолжил он. – Мы всегда ждём чуда, и оно обязательно будет, если наши новогодние желания станут мотивацией для созидательной работы на протяжении последующих 366 дней».

«Если каждый из нас приложит усилия, чтобы стать хотя бы чуть-чуть лучше, то и мир вокруг обязательно изменится к лучшему», – добавил Александр Котов.

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