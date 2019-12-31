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Общество

Более 1200 преступлений пресекли росгвардейцы в Псковской области в 2019 году

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Псковской области

Более 1 тыс. 200 правонарушений в отношении охраняемого имущества граждан и юридических лиц пресекли сотрудники Росгвардии в Псковской области в 2019 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, в уходящем году псковские росгвардейцы выявили 15 лиц, находящихся в розыске, а также доставили в полицию более 2 тыс. 500 граждан за совершение правонарушений.

Отмечается, что на пульты централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступило 4 тыс. 521 сигнал тревоги. «Краж с охраняемых объектов не допущено», – подчеркнули в ведомстве.

Совещание, посвященное подведению итогов служебной-боевой деятельности подразделения за 2019 год, провел начальник Управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов.

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