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Общество

Автомобили и земельные участки выставили на торги псковские приставы

Автомобили и земельные участки выставило на торги УФССП России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, торги в форме электронного аукциона состоятся 10 января 2020 года.

Так, у желающих будет возможность приобрести автомобили Volkswagen Passat 2013 года выпуска (начальная цена продажи – 790 тыс. рублей, шаг аукциона — 8 тыс. рублей, сумма задатка – 395 тыс. рублей) и Mitsubishi ASX 2012 года выпуска (начальная цена продажи – 613 тыс. рублей, шаг аукциона — 7 тыс. рублей, сумма задатка – 306 тыс. 500 рублей).

Также выставлены на торги земельный участок в деревне Попадинка Порховского района площадью 76 тыс. 942 квадратных метра (начальная цена продажи – 130 тыс. рублей, шаг аукциона — 2 тыс. рублей, сумма задатка – 65 тыс. рублей), земельный участок в деревне Моложва Печорского района площадью 50 тысяч квадратных метров с жилым домом площадью 64 квадратных метра (начальная цена продажи – 2 млн 70 тыс. рублей, шаг аукциона — 21 тыс. рублей, сумма задатка – 1 млн 35 тыс. рублей), а также земельный участок и объект незавершенного строительства в деревне Слудицы Печорского района (начальная цена продажи – 895 тыс. рублей, шаг аукциона — 9 тыс. рублей, сумма задатка – 447 тыс. 500 рублей).

Кроме автомобилей и участков, судебные приставы выставили на торги нежилое здание в деревне Андромер Плюсского района площадью 642,5 квадратных метра (начальная цена продажи – 3 млн 405 тыс. 999 рублей 96 копеек, шаг аукциона — 35 тыс. рублей, сумма задатка – 1 млн 702 тыс. 999 рублей 80 копеек) и нежилое помещение в Пскове на улице Труда площадью 159,3 квадратных метра (начальная цена продажи – 1 млн 801 тыс. 776 рублей, шаг аукциона — 19 тыс. рублей, сумма задатка – 900 тыс. 888 рублей).

Заявки на участие в торгах подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документаций, размещённой на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.

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