Семь телефонов попытался пронести нарушитель в исправительную колонию в Островском районе
7 мобильных телефонов попытался пронести нарушитель в исправительную колонию №2 УФСИН России по Псковской области в поселке Крюки Островского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Телефоны мужчина упаковал в три свертка, которые и изъяли сотрудники оперативного отдела ИК-2. За попытку доставки запрещенных предметов в колонию в отношении нарушителя составлен административный протокол.