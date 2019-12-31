Благополучия и здоровья в новом году пожелал жителям Псковской области Александр Козловский

16:45, 31 декабря 2019, ПАИ

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного отделения партии.

«Это самые любимые, добрые и волшебные дни, которые дарят нам исполнение желаний, – отметил Александр Козловский. – Мы можем оставить в старом году все плохое, а в наступающий взять с собой веру в лучшее, в то, что обязательно случится, стоит только загадать».

В наступающем 2020 году секретарь регионального отделения партии пожелал жителям области благополучия, здоровья и радости. «Пусть в сердце всегда будет место для доброты, чуткости и отзывчивости, ведь только эти качества помогают делать счастливыми всех вокруг себя! Пусть в Новом году сбываются ваши заветные мечты, а светлые помыслы превращаются в добрые дела! Пусть он станет счастливым для вас и ваших близких!», – добавил он.