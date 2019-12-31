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Общество

Благополучия и здоровья в новом году пожелал жителям Псковской области Александр Козловский

Александр Козловский. Фото регионального отделения партии "Единая Россия"

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного отделения партии.

«Это самые любимые, добрые и волшебные дни, которые дарят нам исполнение желаний, – отметил Александр Козловский. –  Мы можем оставить в старом году все плохое, а в наступающий взять с собой веру в лучшее, в то, что обязательно случится, стоит только загадать».

В наступающем 2020 году секретарь регионального отделения партии пожелал жителям области благополучия, здоровья и радости. «Пусть в сердце всегда будет место для доброты, чуткости и отзывчивости, ведь только эти качества помогают делать счастливыми всех вокруг себя! Пусть в Новом году сбываются ваши заветные мечты, а светлые помыслы превращаются в добрые дела! Пусть он станет счастливым для вас и ваших близких!», – добавил он.

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