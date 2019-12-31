Россельхознадзор запретил ввоз около 20 коз в Псковскую область из Риги

16:32, 31 декабря 2019, ПАИ

Россельхознадзор запретил ввоз в Псковскую область 17 коз из-за нарушений ветеринарного законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что специализированный фургон перевозил животных из Риги в Московскую область. В автомобильном пропускном пункте «Бурачки» Себежского района сотрудники Россельхознадзора проверили ветеринарный сертификат, в котором не было информации о том, что козы находились под наблюдением представителя государственной ветеринарной службы России в период карантинирования.

Также было обнаружено несоответствие информации о месте карантинирования, заявленной в ветеринарном сертификате Латвии, указанной в разрешении Россельхознадзора на ввоз животных.

В итоге была оформлена декларация о возврате животных на сопредельную территорию, добавили в ведомстве.