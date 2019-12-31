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Общество

Мастер-класс по бразильскому джиу-джитсу провели для псковских полицейских

Для псковских полицейских и представителей спортивного движения Street Workout на базе УМВД России по Псковской области состоялся мастер-класс по бразильскому джиу-джитсу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Его провел серебряный призер чемпионата Европы по джиу-джитсу 2019 года Владимир Скуньш. По словам спортсмена, активные занятия спортом и здоровый образ жизни – это проверенный временем путь к духовно-нравственному совершенствованию человека.

Всем, кто интересуется различными видами единоборств, Владимир Скуньш пожелал не терять спортивного интереса и стойкости духа.

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