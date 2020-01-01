Более 20 тысяч псковичей приняли участие в народных гуляньях в новогоднюю ночь

10:02, 01 января 2020, ПАИ

В новогоднюю ночь в Псковской области прошли 85 массовых мероприятий. В народных гуляньях приняли участие более 21 тысячи человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За порядком на праздничных мероприятиях следили 503 сотрудника полиции, 69 народных дружинников, 35 сотрудников Росгвардии и 12 работников частных охранных предприятий. «Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено», - заявили в пресс-службе областного УМВД.

Перед новогодней ночью в Пскове на Октябрьской площади состоялся традиционный развод подразделений полиции и Росгвардии, заступающих для несения службы.

Обращаясь к сотрудникам, начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин отметил, что органы внутренних дел на данный момент представляют собой мобильную, четко организованную структуру, представители которой эффективно обеспечивают безопасность граждан.

Руководитель Управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов подчеркнул, что росгвардейцы в тесном взаимодействии с полицией должны на высоком уровне обеспечить безопасность граждан в новогоднюю ночь.

Он пожелал сотрудникам в новом году уверенности в своих силах, крепости духа, здоровья и достижения поставленных целей.