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Общество

В России выросли пенсии

С 1 января в России выросли страховые пенсии. Индексация составила 6,6%, что примерно в два раза превышает показатель инфляции, пишет «Российская газета».

При этом выдавать пенсии в повышенном размере начали ещё 25 декабря.

Как посчитал Пенсионный фонд РФ, в среднем выплаты выросли на тысячу рублей. Таким образом, теперь средняя пенсия достигла показателя в 16 тыс. 4 рублей, доход участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, вырос до 46 тыс. 500 рублей и 39 тыс. 900 рублей соответственно.

1 февраля произойдёт ещё одна прибавка, коснётся она 15 млн человек, которые имеют  право на ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг. Выплата будет проиндексирована на 3,8%.

С 1 апреля пропорционально увеличению прожиточного минимума пенсионера, то есть на 7%, вырастут пенсии по государственному обеспечению. Такое повышение коснётся почти 4 млн пенсионеров.

Работающих пенсионеров прибавка ждёт с 1 августа.  Она пройдёт в соответствии с пенсионными коэффициентами, заработанными за предыдущий год.  

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