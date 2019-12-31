Забег «На спорте после фейерверка» состоится в Пскове

10:57, 01 января 2020, ПАИ

1 января в Пскове состоится новогодний забег «На спорте после фейерверка». Он стартует в 12:00 в Центре отдыха «Снегопад» в Финском парке, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Ожидается, что на старт выйдут около 300 человек. Перед забегом их ждёт разминка. Для спортсменов предусмотрена дистанция в 4 километра, которая пройдёт по Финскому парку и вокруг Кремля.

Также участников мероприятия ждут конкурсы от Деда Мороза, подарки, горячий чай и пирожки.

Забег «На спорте после фейерверка» стал уже традиционным. Он проводится в четвёртый раз.