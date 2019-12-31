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Спорт

Забег «На спорте после фейерверка» состоится в Пскове

1 января в Пскове состоится новогодний забег «На спорте после фейерверка». Он стартует в 12:00 в Центре отдыха «Снегопад» в Финском парке, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Ожидается, что на старт выйдут около 300 человек. Перед забегом их ждёт разминка.  Для спортсменов предусмотрена дистанция в 4 километра, которая пройдёт по Финскому парку и вокруг Кремля.

Также участников мероприятия ждут конкурсы от Деда Мороза, подарки, горячий чай и пирожки.

 Забег «На спорте после фейерверка» стал уже традиционным. Он проводится в четвёртый раз.

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