Забег «На спорте после фейерверка» состоится в Пскове
1 января в Пскове состоится новогодний забег «На спорте после фейерверка». Он стартует в 12:00 в Центре отдыха «Снегопад» в Финском парке, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.
Ожидается, что на старт выйдут около 300 человек. Перед забегом их ждёт разминка. Для спортсменов предусмотрена дистанция в 4 километра, которая пройдёт по Финскому парку и вокруг Кремля.
Также участников мероприятия ждут конкурсы от Деда Мороза, подарки, горячий чай и пирожки.
Забег «На спорте после фейерверка» стал уже традиционным. Он проводится в четвёртый раз.