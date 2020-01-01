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Общество

Приёмный сын музыканта Владимира Кузьмина женится на псковичке

Приёмный сын музыканта Владимира Кузьмина Никита сделал предложение руки и сердца уроженке Пскова, стилисту и визажисту Ирине Поповой. Об этом сообщает портал starhit.ru.

Известно, что молодые люди познакомились в Интернете. В ноябре избраннице Никиты Кузьмина исполнилось 25 лет. В честь этого события сын известного музыканта организовал для девушки путешествие в Доминикану.

 В новогоднюю ночь пара отправилась в Финляндию, где Никита Кузьмин и сделал предложение Ирине Поповой.

Владимир Кузьмин усыновил Никиту будучи в первом браке с поэтессой Татьяной Артемьевой.

Никита Кузьмин был фигурантом уголовного дела в США. Его обвиняли в создании вируса, который заразил компьютеры NASA. В пресс-релизе нью-йоркского офиса ФБР в 2013 году сообщалось, что молодому человеку грозит 95 лет тюрьмы. Однако, в 2016-м году суд приговорил его к 3 годам лишения свободы. Поскольку такой срок Никита Кузьмин уже провёл под стражей, его отпустили в зале суда. Однако, молодому человеку пришлось заплатить штраф в 7 млн долларов.

После судебного разбирательства он вернулся в Россию, в настоящее время живёт в Санкт-Петербурге.

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