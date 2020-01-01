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Общество

Пять научных лабораторий заработали в ПсковГУ

В Псковском государственном университете завершился процесс создания пяти   научных лабораторий нового типа, которые возглавили ведущие ученые из Российской академии наук и Московского государственного университета. В них будут проводиться исследования в области нанотехнологий, экологии, биоинженерии, археологии и экономической безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проректора ПсковГУ по научной работе Тараса Антала.

Он подчеркнул, что благодаря открывшимся лабораториям впервые псковские учёные получили доступ к приборной базе, интеллектуальному потенциалу российских научных кафедр, что даёт возможность проводить системное повышение квалификации и совместные разработки с коллегами из ведущих вузов страны. 

Одна из лабораторий – физики и нанокомпозиционных материалов, которую возглавил ведущий ученый петербургского физико-технического института РАН. «Научные исследования лаборатории носят фундаментальный характер, ученые будут создавать новые наноматериалы в экспериментальных условиях и изучать их свойства. Они внедряют частицы одних веществ в кристаллы других и смотрят, что получилось, изучают свойства нового созданного кристалла. В перспективе, в зависимости от свойств, которые получает созданный нанокристалл, будут создавать конкретные изделия для реального сектора экономики, в том числе для компьютерной промышленности», - рассказал Тарас Антал.

В этой лаборатории учёные вуза смогут разрабатывать технологии по увеличению скорости передачи данных. «Принято считать, что кристаллы, созданные на основе нанотехнологий, позволят на порядок увеличить быстродействие, скорость передачи данных. Физики ПсковГУ ранее получали регулярную грантовую поддержку из Минобрнауки РФ, работали по госзаданиям, по специализированным программам министерства, поэтому накоплен серьезный опыт для работы в этом направлении, они этим занимаются с начала 2000 годов», - пояснил проректор.

На базе института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ открыта лаборатория комплексного изучения проблем региональной безопасности, заведующий которой - директор института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов. Лабораторию экологических исследований возглавил член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук Андрей Рубин, который также заведует кафедрой биофизики на биологическом факультете МГУ.

«Уникальность лабораторий в том, что они являются центром взаимодействия с ведущей научной школой, которая представлена научно-исследовательскими институтами РАН и центральными университетами РФ. Научные руководители, а также заведующие лабораториями являются ведущими учеными. Это первая такая практика, ранее в ПсковГУ такого не было», - заявил проректор вуза.

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