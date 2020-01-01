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Общество

Подорожал проезд в общественном транспорте Петербурга

В Санкт-Петербурге с 1 января выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь одна поездка на метро обойдётся в 55 рублей, на наземном транспорте – в 50, сообщает агентство «Прайм».

Ранее жетон на метро строил 45 рублей, а билет на наземный транспорт – 50 рублей.

При этом отмечается, что наиболее выгодно использовать для оплаты проезда карту «Подорожник» и «Единую карту петербуржца».  Цена проезда по «Подорожнику» увеличилась на 2 рубля, а по карте петербуржца теперь поездка в метро будет стоить пользователю 36 рублей.

Цена проездных билетов многоразового пользования поднялась на 4%. Единый месячный проездной в метро теперь стоит 1 тыс. 870 рублей, на все виды транспорта – 3 тыс. 15 рублей. Пенсионерам и ветеранам проездной обойдётся в 623 рубля, учащимся — 535 рублей, студентам – 1 тыс. 75 рублей.

Также на 10 рублей увеличен предельный тариф на проезд по коммерческим маршрутам, где стоимость разовой поездки не превысит 50 рублей.

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