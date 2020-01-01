Студенческую и школьную киберспортивные лиги создадут в Псковской области

15:49, 01 января 2020, ПАИ

В 2020 году в Псковской области создадут студенческую и школьную киберспортивные лиги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональной Федерации компьютерного спорта.

Кроме того, в марте Федерация намерена провести ежегодный киберфестиваль. Организаторы отметили, что это будет грандиозное событие, которое включит в себя большое количество дисциплин.

«ФКС Псковской области продолжит проводить турниры с еще более высокой подготовкой, и будет далее развивать компьютерный спорт в нашем регионе», - заявили в Федерации.