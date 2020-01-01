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Спорт

С отжиманий начали псковичи новый год

Спортсмены провели в Пскове встречу, целью которой было отжаться максимальное количество раз за один подход.  Рекордсменом мероприятия стал Иван Лопаев, который выполнил это упражнение 100 раз подряд. Об этом Псковскому агентству информации сообщил общественник Сергей Елизаров. Сам он смог отжаться 94 раза.

Самому юному участнику встречи было 9 лет. Он выполнил 45 отжиманий.

«Пару месяцев назад мы решили встретиться 1 января на спортивной площадке и отжаться максимальное количество раз за один подход. Два месяца мы регулярно проводили совместные тренировки и поддерживали друг друга. Цель была выложиться по полной и нам это удалось!» - отметил Сергей Елизаров.

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