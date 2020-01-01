Проект закона об обязательной эвакуации граждан из зон ЧС разработан в России

10:31, 02 января 2020, ПАИ

Законопроект об обязательной эвакуации граждан из зон чрезвычайных ситуаций разработан МЧС. На данный момент данная мера применима лишь в случае введения контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения, сообщает ТАСС.

К примеру, в период наводнения в Амурской области местное население отказывалось от эвакуации. По словам представителей ведомства, это создавало опасность жизни и здоровья граждан, препятствовало проведению работ спасателями ведь они вынуждены были оставаться в подтапливаемых районах, хотя могли перебросить силы и средства на другие территории, где тоже требовалась их помощь.

Еще один новый законопроект предусматривает штрафы за несвоевременное информирование о ЧС. Автором выступило МЧС. Административная ответственность будет распространяться на должностных лиц и организации. Должностным лицам грозят штрафы до 20 тысяч рублей, юридическим - до 200 тысяч.

Планируется провести общественное обсуждение проекта данного закона.