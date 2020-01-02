В Пскове пьяный водитель сбил пешехода
В Пскове на улице Максима Горького пешеход попал под колеса автомобиля. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, все произошло у дома №25 1 января в 4:25.
За рулем автомашины Фольскваген Пассат находился 31-летний мужчина.
По нерегулируемому пешеходному переходу шел 29-летний житель Пскова.
В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил ушибы, сообщили в ведомстве.
Водитель в момент аварии имел признаки алкогольного опьянения.
Проводится проверка.