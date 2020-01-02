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В Пскове пьяный водитель сбил пешехода

В Пскове на улице Максима Горького пешеход попал под колеса автомобиля. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, все произошло у дома №25 1 января в 4:25. 

За рулем автомашины Фольскваген Пассат находился 31-летний мужчина. 

По нерегулируемому пешеходному переходу шел 29-летний житель Пскова. 

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил ушибы, сообщили в ведомстве. 

Водитель в момент аварии имел признаки алкогольного опьянения. 

Проводится проверка. 

 

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