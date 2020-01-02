Евгения Бабкова разыскивает сын в Псковской области

11:52, 02 января 2020, ПАИ

В Псковской области разыскивается Евгений Бабков. информацию о розыске направил в адрес программы «Жди меня» его сын Владимир Бабков. Он сообщил, что вырос в детском доме, и ничего не знает о своем отце. «Когда мне исполнилось 18 лет, я пытался разыскать своих родных, и узнать почему я оказался в детском доме, но все покрыто какой-то тайной, непонятной для меня. Единственное, что мне удалось узнать, то, что моего отца зовут Евгений», - уточнил автор заявки.

Владимир Бабков добавил, что по документам его отчество - Дмитриевич. Но оно было вписано по отчеству матери.

«Возможно, мой отец еще жив. Возможно, по отцовской линии есть у меня братья, сестры. Очень хочется найти хоть кого-то», - добавил молодой человек.

Все, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом, могут написать в адрес волонтеров телепроекта «Жди меня» в Псковской области pskovnews@mail.ru.