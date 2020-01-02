В Великих Луках разыскивают сбившего велосипедистку водителя

11:59, 02 января 2020, ПАИ

В Великих Луках устанавливают личность водителя, сбившего велосипедистку. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 1 января в 16:25 у дома 27/3 по проспекту Ленина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

31-летняя женщина двигалась по краю проезжей части. Неустановленный автомобиль сбил ее и скрылся с места происшествия.

Женщина была доставлена в больницу. В ведомстве уточнили, что пострадавшая получила травму головы.

Полиция просит откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией о случившемся. Обратиться можно в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки или позвонить по телефону «02».​