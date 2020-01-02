Правила сдачи экзаменов на водительские права скорректируют в 2020 году

12:48, 02 января 2020, ПАИ

Из правил сдачи экзаменов на получение водительских прав уберут штрафные баллы. Сегодня их начисляют за нарушения правил дорожного движения и управления автомобилем, и максимально можно получить лишь 5 баллов. С октября 2020 года эта строчка из правил может исчезнуть, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова.

«Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге — вопрос ближайших нескольких месяцев», — отметил он.

Именно с октября вступят в силу новые поправки в правила проведения практического экзамена.

В первую очередь, как отмечают в ГИБДД, оценивать будут не столько допущенные ошибки, сколько грамотность и безопасность техники вождения экзаменующегося.