Правила сдачи экзаменов на водительские права скорректируют в 2020 году
Из правил сдачи экзаменов на получение водительских прав уберут штрафные баллы. Сегодня их начисляют за нарушения правил дорожного движения и управления автомобилем, и максимально можно получить лишь 5 баллов. С октября 2020 года эта строчка из правил может исчезнуть, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова.
«Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге — вопрос ближайших нескольких месяцев», — отметил он.
Именно с октября вступят в силу новые поправки в правила проведения практического экзамена.
В первую очередь, как отмечают в ГИБДД, оценивать будут не столько допущенные ошибки, сколько грамотность и безопасность техники вождения экзаменующегося.