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Драка произошла в одном из баров Пскова

В Пскове задержаны двое мужчин, которые избили посетителя бара на Рижском проспекте. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, инцидент произошел 2 января около 00:30. 

На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога». К месту происшествия выдвинулся наряд. Выяснилось, что два посетителя бара в решении конфликта решили перейти от слов к «делу» и кулаками попытались доказать свою правоту. 

Оба нападавших - жители областной столицы. 

Потерпевший - 41-летний пскович - получил телесные повреждения, сообщили в ведомстве. 

Задержанные доставлены в отдел полиции для принятия мер. ​

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