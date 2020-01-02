Драка произошла в одном из баров Пскова

14:36, 02 января 2020, ПАИ

В Пскове задержаны двое мужчин, которые избили посетителя бара на Рижском проспекте. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, инцидент произошел 2 января около 00:30.

На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога». К месту происшествия выдвинулся наряд. Выяснилось, что два посетителя бара в решении конфликта решили перейти от слов к «делу» и кулаками попытались доказать свою правоту.

Оба нападавших - жители областной столицы.

Потерпевший - 41-летний пскович - получил телесные повреждения, сообщили в ведомстве.

Задержанные доставлены в отдел полиции для принятия мер. ​