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Общество

В Пушкинском заповеднике открылась выставка «Первая встреча»

Михайловское. Фото: Игорь Бизюк.

Со 2 по 31 января в музее-заповеднике А.С.Пушкина «Михайловское» работает выставка новых поступлений в фонды Пушкинского заповедника. Она получила название «Первая встреча», сообщили Псковскому агентству информации в музее.

В состав экспозиции вошла работа из коллекции графики 1930-х годов - лист А.В. Каплуна (1936 года). Это вид из «Домика няни», ранее данный сюжет не был представлен в собрании заповедника. Пополнили фонды и работы художников ленинградской школы графики - Геннадия Николаевича Веселова (1905-1969) и Владимира Федоровича Алексеева (1944-2010). Появилась в музее и графика кинооператора-документалиста Федора Ивановича Овсянникова (1907-1977).

В перечень пополнения вошли и иллюстрации к произведениям Александра Пушкина. Особое место заняли результаты творческих художественных практик студентов и преподавателей Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств и Института графики и искусства книги им. В. А. Фаворского Московского Политехнического университета. На выставке представлены и этнографические материалы XIX – XX веков.​

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