ОНФ проведет мониторинг объектов культурного наследия для Минстроя и Минкульта

17:22, 02 января 2020, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проведут мониторинг зданий, которые признаны объектами культурного наследия и при этом являются жилыми домами. В настоящее время такие объекты не могут быть отремонтированы в рамках имеющихся программ, не вправе их жильцы рассчитывать и на программу расселения из ветхого жилья.

ОНФ планирует выполнить анализ, чтобы впоследствии передать результаты Минстрою и Минкульту для разработки новой программы расселения жильцов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения.

Мероприятия будут проводиться в 2020 году. По данным ОНФ, в перечень таких сооружений может входить около 5,8 тысяч зданий. В России в настоящее время около 4 процентов памятников культурно-исторического значения являются жилыми домами. Есть такие объекты и в Пскове.