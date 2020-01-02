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Общество

В России разработают программу реабилитации для транжир

Специальную программу реабилитации для тех, кто берет кредиты на дорогие и не всегда необходимые вещи, разработают в России. С такой инициативой выступили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе движения, эти покупки являются спонтанными, а люди, их осуществляющие, становятся патологическими должниками. 

«С некоторых пор эксперты в области психологии и психиатрии выделяют среди немедицинских зависимостей так называемую кредитоманию. Эту зависимость наряду с шопоголизмом и игроманией относят к психологическим компульсивным расстройствам», - пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она уточнила, что такие люди нередко берут кредиты, чтобы погасить другие займы.

По данным ОНФ, по итогам третьего квартала 2019 года совокупная задолженность россиян превысила 17 трлн рублей. 

По словам авторов инициативы, такая ситуация может привести к «росту количества человеческих трагедий». «Необходимы и меры психологической поддержки. И в нашем случае мы опираемся на наставническо-терапевтические методики. Наша основная цель – помочь компульсивным должникам остановиться и научить их осознанному, ответственному финансовому поведению», – добавила Евгения Лазарева.

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