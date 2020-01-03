Два виртуальных концертных зала откроют в Псковской области в 2020 году

09:43, 03 января 2020, ПАИ

Два виртуальных концертных зала появятся в Псковской области в 2020 году. Это масштабный проект министерства культуры России, и реализуется он в рамках национального проекта «Культура», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по культуре Псковской области. Подобные площадки появятся на базе Пыталовского досугового объединения и Центральной районной библиотеки – структурного подразделения МБУК Невельского района «Культура и досуг».

Предназначены такие залы для приобщения населения к академическому музыкальному искусству. «Реализация данного проекта позволит жителям малых городов смотреть концерты в исполнении известных солистов и коллективов во всех регионах России как в режиме онлайн, так и в записи», - сообщили в ведомстве.

Регион на эти цели получит из федерального бюджета 2,8 млн рублей.

Первый виртуальный зал уже открылся в Псковской области. С ноября 2019 года он действует на базе Островской детской школы искусств.

3 января здесь пройдет просмотр концерта хора имени М.Е.Пятницкого. Вход свободный для всех желающих.