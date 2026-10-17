Пропавшую 12-летнюю Алёну Панфилову нашли в Печорском районе

14:09, 17 октября 2026, ПАИ

Полицейские МО МВД России «Печорский» совместно с волонтёрами нашли 12-летнюю Алёну Панфилову, которая 16 октября не вернулась домой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С девочкой всё в порядке, она жива и здорова.

В поисках пропавшей девочки принимали участие поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», АНО «Дружина», волонтёры, сотрудники администрации Печорского округа и глава округа Валерий Зайцев.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













«Выражаем благодарность всем неравнодушным жителям региона, а также представителям средств массовой информации, оказавшим активное и заинтересованное содействие органам внутренних дел в розыске», – отметили в полиции.