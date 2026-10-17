Пропавшую 12-летнюю Алёну Панфилову нашли в Печорском районе
Полицейские МО МВД России «Печорский» совместно с волонтёрами нашли 12-летнюю Алёну Панфилову, которая 16 октября не вернулась домой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
С девочкой всё в порядке, она жива и здорова.
В поисках пропавшей девочки принимали участие поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», АНО «Дружина», волонтёры, сотрудники администрации Печорского округа и глава округа Валерий Зайцев.
«Выражаем благодарность всем неравнодушным жителям региона, а также представителям средств массовой информации, оказавшим активное и заинтересованное содействие органам внутренних дел в розыске», – отметили в полиции.