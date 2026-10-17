Спецпредставитель Национального центра ШОС Зоя Арнацкая выступит на Псковском медиафоруме

14:28, 17 октября 2026, ПАИ

Специальный представитель Национального центра ШОС в России Зоя Арнацкая примет участие в VII Псковском международном медиафоруме «Единство народов – единство ценностей», который пройдёт в Пскове 20–21 октября.

Зоя Арнацкая также возглавляет благотворительный фонд «Ход в будущее», является основателем российской шахматной экосистемы myChess. Проекты фонда направлены в том числе на развитие интеллектуального спорта и международного гуманитарного сотрудничества.

В этом году ключевая тема форума – «Единство народов – единство ценностей». Участниками станут российские и зарубежные журналисты, медиаменеджеры, блогеры, федеральные эксперты, представители органов власти.

В повестку также войдут вопросы межкультурного взаимодействия, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов и трансформации цифровой медиасреды.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.