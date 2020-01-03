Эксперты назвали самые популярные у россиян блюда с доставкой в новогоднюю ночь

11:02, 03 января 2020, ПАИ

Эксперты подвели итоги заказов еды на дом в новогоднюю ночь. Пик обращений пришелся на 31 декабря с 14 до 16 часов и на 19 часов. Средний чек вырос на 20 процентов в сравнении с данными за прошлый год, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Яндекс.Еду».

Самыми популярными блюдами стали салаты оливье, сельдь под шубой и мимоза. Хотя традиционно лидером является салат цезарь. Популярны были в новогоднюю ночь запеченные курица и утка, а также мандарины, картофель фри, наггетсы, ролл с курицей, японские роллы, бургеры и сладкая газировка.

В целом популярность заказов еды на дом выросла на 60 процентов в сравнении с 2018 годом, добавили в компании. Кстати, тогда большинство обращений пришлось на 1 января 2019 года.