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Общество

В Великих Луках почтили память военных моряков в День ВМФ

Торжественная церемония возложения цветов к памятному знаку «Великолучанам, честно послужившим государству Российскому на флоте морском» прошла в честь Дня Военно-Морского Флота России в Великих Луках сегодня, 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

  • В Великих Луках почтили память военных моряков в День ВМФ
    Фото: Администрация Великих Лук
  • В Великих Луках почтили память военных моряков в День ВМФ
    Фото: Администрация Великих Лук
  • В Великих Луках почтили память военных моряков в День ВМФ
    Фото: Администрация Великих Лук
  • В Великих Луках почтили память военных моряков в День ВМФ
    Фото: Администрация Великих Лук
  • В Великих Луках почтили память военных моряков в День ВМФ
    Фото: Администрация Великих Лук
  • В Великих Луках почтили память военных моряков в День ВМФ
    Фото: Администрация Великих Лук
  • В Великих Луках почтили память военных моряков в День ВМФ
    Фото: Администрация Великих Лук

Мероприятие на Краснофлотской набережной началось в полдень. В церемонии приняли участие жители города, представители общественности, действующие военнослужащие и ветераны флота, а также представители местных властей.

Заместитель главы города Великие Луки, капитан второго ранга в отставке Николай Андросович в своём выступлении подчеркнул важную роль ВМФ в обеспечении обороноспособности страны. Он отметил героические традиции российских моряков, их вклад в победу в Великой Отечественной войне, а также современные достижения флота, включая выполнение задач в ходе специальной военной операции.

Особое внимание было уделено новейшей дизель-электрической подводной лодке «Великие Луки». Андросович выразил благодарность экипажу субмарины и всем великолучанам, служившим на флоте.

Церемония завершилась минутой молчания в память о погибших моряках и возложением цветов к мемориалу. В администрации отметили, что подвиги защитников морских рубежей страны остаются в памяти благодарных потомков.

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