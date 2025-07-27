Празднование Дня ВМФ прошло в псковском дивизионе пограничных сторожевых катеров

15:59, 27 июля 2025, ПАИ

Празднование Дня Военно-Морского Флота России состоялось на территории дивизиона пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. В деревне Наволок Псковского района собрались военнослужащие, их родные и близкие, ветераны пограничной службы, представители областной и муниципальной власти, духовенство. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов.

Врио начальника Пограничного управления ФСБ России по Псковской области полковник Сергей Власов, открывая торжественный митинг, отметил, что корабельный состав регионального управления надёжно защищает рубежи нашей Родины в акватории Псковско-Чудского водоёма, гордо несёт флаг пограничных кораблей и катеров. «Россия – великая морская держава, право быть ею завоёвано умом, доблестью, яркими победами в морских баталиях многих поколений наших соотечественников», – сказал Сергей Власов и вручил ведомственные награды военнослужащим псковского дивизиона пограничных сторожевых катеров, а также отметил благодарственными письмами участников клуба «Юный моряк-подводник».

От имени и по поручению губернатора Михаила Ведерникова с Днём ВМФ военнослужащих и ветеранов поздравил начальник Управления специальных программ правительства Псковской области Юрий Грязнов. «Вы являетесь славными продолжателями многовековых военно-морских традиций. Сегодня, когда наша страна вновь ведёт непримиримую борьбу с поднявшим голову фашизмом, на вас лежит особая ответственность. Бодрости духа, выполнения всех поставленных задач, и, как говорят на флоте, попутного ветра», – обратился к сотрудникам псковского дивизиона Юрий Грязнов и вручил отличившимся военнослужащим благодарственные письма правительства Псковской области.

Поздравление депутатского корпуса регионального парламента по поручению спикера Александра Котова на торжественном митинге озвучила депутат областного Собрания Анастасия Повторейко. «Отечественный флот – неотъемлемая часть нашего национального достояния, символ мощи нашей великой Родины и гордость нашего народа. Для каждого региона нашей необъятной страны, включая Псковскую область, День ВМФ является особенным праздником. В этот день мы с благодарностью вспоминаем заслуги выдающихся флотоводцев прошлого, отдаём дань уважения ветеранам и нынешнему поколению моряков за их огромный вклад в оборону государства, чтим память бесстрашных командиров и матросов разных эпох, отдавших жизни во имя Родины», – зачитала депутат приветственный адрес морякам-пограничникам, подчеркнув особую значимость празднования Дня Военно-Морского Флота в юбилейный год Великой Победы, когда остро ощущается важность передачи ратных традиций, сохранения исторической памяти и воспитания молодого поколения в духе служения Отечеству. Анастасия Повторейко вручила сотрудникам регионального погрануправления благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

С напутственными словами к современному поколению моряков-пограничников обратились ветераны: на митинге выступили контр-адмирал Вячеслав Игнатенко, руководитель областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко и председатель Совета ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Юрий Соседов.

С Днём ВМФ военнослужащих также поздравил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, глава Псковского района Наталья Фёдорова, настоятель морского храма Святителя Климента отец Михаил.

После окончания митинга с концертной программой выступили артисты, а затем гости праздника посетили выставку применяемой при охране государственной границы техники и попробовали солдатскую кашу.