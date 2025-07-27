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Общество

Борис Елкин: Сквер у Дома офицеров стал центром праздничного единения псковичей

Глава Пскова Борис Елкин назвал сквер у Дома офицеров одной из главных площадок народных гуляний в рамках празднования Дня города. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

  • Сквер у Дома офицеров стал центром праздничного единения псковичей
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Сквер у Дома офицеров стал центром праздничного единения псковичей
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Сквер у Дома офицеров стал центром праздничного единения псковичей
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Сквер у Дома офицеров стал центром праздничного единения псковичей
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Сквер у Дома офицеров стал центром праздничного единения псковичей
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Сквер у Дома офицеров стал центром праздничного единения псковичей
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Сквер у Дома офицеров стал центром праздничного единения псковичей
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Сквер у Дома офицеров стал центром праздничного единения псковичей
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Сквер у Дома офицеров стал центром праздничного единения псковичей
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина
  • Сквер у Дома офицеров стал центром праздничного единения псковичей
    Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

По словам главы города, пространство объединило десятки горожан разных поколений. Он отметил, что именно здесь создалась особая праздничная атмосфера: дети участвовали в активностях, а старшее поколение подпевало артистам под живую музыку духового оркестра.

Елкин подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют укреплению дружеских связей и формированию городского сообщества. В рамках празднования Дня города мероприятия также прошли на других знаковых площадках, включая территорию Псковского кремля.

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