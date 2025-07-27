Борис Елкин: Сквер у Дома офицеров стал центром праздничного единения псковичей

18:24, 27 июля 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин назвал сквер у Дома офицеров одной из главных площадок народных гуляний в рамках празднования Дня города. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: телеграм-канал Бориса Елкина



















По словам главы города, пространство объединило десятки горожан разных поколений. Он отметил, что именно здесь создалась особая праздничная атмосфера: дети участвовали в активностях, а старшее поколение подпевало артистам под живую музыку духового оркестра.

Елкин подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют укреплению дружеских связей и формированию городского сообщества. В рамках празднования Дня города мероприятия также прошли на других знаковых площадках, включая территорию Псковского кремля.