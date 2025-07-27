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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и обработке грибов

Собранные грибы в день сбора необходимо обрабатывать и обязательно отваривать их перед приготовлением в течение десяти минут с последующим сливом отвара и промыванием, пишет «РИА. Новости» со ссылкой на специалистов из Роспотребназдора.

Фото: ПАИ

В Роспотребнадзоре отметили, что грибы способны накапливать вредные вещества, поэтому их не следует собирать в черте города, вблизи автомобильных трасс и промышленных предприятий. По данным ведомства, основными причинами отравлений являются употребление ядовитых или условно-съедобных видов, а также недостаточная термическая обработка съедобных грибов.

Особую осторожность, по словам специалистов, следует проявлять в отношении детей и людей с ослабленным иммунитетом. В ведомстве подчеркнули, что детям до 14 лет не рекомендуется употреблять грибы в пищу из-за недостаточной выработки необходимых для их переваривания ферментов.

Роспотребнадзор также рекомендует собирать грибы только в экологически чистых районах, отбирая исключительно известные и безопасные виды. Специалисты советуют аккуратно срезать грибы с целой ножкой, избегая перезревших, червивых или повреждённых экземпляров.

При первых признаках отравления, таких как тошнота, рвота или головокружение, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, промыть желудок и сохранить образцы употребленных грибов для лабораторного исследования. В ведомстве также предупредили о рисках покупки грибной продукции у непроверенных продавцов и призвали обращать внимание на маркировку и условия хранения таких товаров.

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