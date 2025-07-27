Псковский профсоюз заключил соглашения от сотрудничестве с тремя регионами

16:22, 27 июля 2025, ПАИ

Четырёхсторонний президиум профобъединений Псковской, Смоленской, Витебской и Новгородской областей завершил свою работу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

В рамках заседания в администрации Идрицы руководители профсоюзов четырёх регионов обсудили ключевые вопросы социальной поддержки трудящихся, патриотического воспитания молодёжи и совместные проекты. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве, которое укрепит взаимодействие между регионами.

«Для нас большая честь принимать коллег из братских регионов в таком исторически значимом месте, как Идрица. Сегодня мы не только обменялись опытом, но и договорились о новых совместных инициативах. Наша общая задача – сохранить память о подвиге предков и передать её следующим поколениям», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.