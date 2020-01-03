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«Каждый сходит с ума по-своему»: Изучаем с нумизматом объявления о продаже россиянами денежных купюр за миллионы рублей
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Общество

«Каждый сходит с ума по-своему»: Изучаем с нумизматом объявления о продаже россиянами денежных купюр за миллионы рублей

Скриншот со страницы сайта бесплатных объявлений о продаже купюры.

Средства массовой информации в новогодние каникулы удивляют россиян новостям о попытках продать денежные купюры за миллионы рублей. И речь идет не о нумизматических редкостях, а вполне обычных купюрах, которые сейчас в ходу на территории страны.

Так, активно обсуждается объявление из Челябинска, автор которого предлагает приобрести у него за 7 млн рублей купюру в 1000 рублей.

Скриншот со страницы сайта бесплатных объявлений о продаже купюры.

Псковское агентство информации обратилось за комментарием к коллекционеру из Пскова, который пожелал оставить свое имя в тайне, предложив лишь называть его Александром.

«Каждый сходит с ума по-своему. На сайтах бесплатных объявлений и в группах коллекционеров в социальных сетях можно довольно часто наткнуться на такие предложения о продаже. Причиной интереса к данным купюрам является не ошибка в печати как это бывает с монетами, а редкие номера. Например, все семерки или все пятерки», - пояснил он.

Скриншот со страницы сайта бесплатных объявлений о продаже купюры.

Вместе с нумизматом мы проверили сайт бесплатных объявлений и нашли сотни подобных предложений. Даже несколько одинаковых цифр в номере на купюре уже делают ее интересной для коллекционеров. На продажу выставляют бумажные деньги достоинством в 50, 100, 200, 500, 1000 и 5000 рублей. У большинства этих объявлений указаны умопомрачительные ценники – несколько миллионов рублей.

Скриншот со страницы сайта бесплатных объявлений о продаже купюры.

По словам нумизмата, не следует читать их буквально.

«В среднем такую купюру можно приобрести за 5000-10000 рублей, но никак не за миллионы. Пусть вас не пугают большие суммы в объявлениях. Это, как правило, выносится номер самой купюры, выставленной на продажу», - отметил псковский коллекционер.

Скриншот со страницы сайта бесплатных объявлений о продаже купюры.

Действительно, при ближайшем изучении объявлений, эти слова нашли свое подтверждение. Тысячную купюру предлагают за 9 млн 999 тысяч 999 рублей, а при рассмотрении фотографии, становится понятно, что это ее номер. Есть пятитысячная купюра за 7 999 777 рублей, и вновь это цифры ее номера. Есть пятисотка за 9 426 942 рублей, и это тоже всего лишь ее номер. В большинстве таких объявлений продавцы предлагают торг.

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