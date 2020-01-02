В Новосокольническом районе на дороге опрокинулся автомобиль, есть пострадавшие

12:25, 03 января 2020, ПАИ

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Новосокольническом районе Псковской области. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, ДТП зафиксировано 2 января в 17:30 на 281 километре автодороги Шимск - Великие Луки – Невель. Вблизи деревни Недомерки автомобиль «Дэу Центра» опрокинулся на проезжей части.

По словам представителей ведомства, за рулем автомашины находился мужчина 22 лет. Причиной ДТП тало то, что он не справился с управлением.

В результате две пассажирки – женщины 61 года и 54 лет – получили травмы.

Одна из женщин была госпитализирована с ушибами грудного и шейного отделов позвоночника. У второй диагностирован ушиб плечевого пояса, госпитализация не потребовалась.

Проводится проверка.