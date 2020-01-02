0
10:13
Повреждение кабеля стало причиной отключения электричества в Пскове в новогоднюю ночь
17:50
Налоговики и приставы посетили более 100 должников в Пскове
08:36
Ночная «Ласточка» из Петербурга в Псков отправилась с 50-минутным опозданием
20:36
Упрдор «Северо-Запад»: Сопутствующих совершению ДТП с белорусским автобусом условий на псковской дороге не зафиксировано
19:49
Иностранного наркосбытчика задержали полицейские в Пскове
13:02
Обсуждается вопрос транспортировки в Белоруссию пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом
12:05
Пострадавших в ДТП с белорусским автобусом под Псковом в больнице навестила заместитель губернатора
Еще новости
Происшествия

В Новосокольническом районе на дороге опрокинулся автомобиль, есть пострадавшие

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Новосокольническом районе Псковской области. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, ДТП зафиксировано 2 января в 17:30 на 281 километре автодороги Шимск - Великие Луки – Невель. Вблизи деревни Недомерки автомобиль «Дэу Центра» опрокинулся на проезжей части.

По словам представителей ведомства, за рулем автомашины находился мужчина 22 лет. Причиной ДТП тало то, что он не справился с управлением.

В результате две пассажирки – женщины 61 года и 54 лет – получили травмы.

Одна из женщин была госпитализирована с ушибами грудного и шейного отделов позвоночника. У второй диагностирован ушиб плечевого пояса, госпитализация не потребовалась.

Проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Повреждение кабеля стало причиной отключения электричества в Пскове в новогоднюю ночь
02 января 2020
Повреждение кабеля стало причиной отключения электричества в Пскове в новогоднюю ночь 1
Налоговики и приставы посетили более 100 должников в Пскове
31 декабря 2019
Налоговики и приставы посетили более 100 должников в Пскове
Ночная «Ласточка» из Петербурга в Псков отправилась с 50-минутным опозданием
31 декабря 2019
Ночная «Ласточка» из Петербурга в Псков отправилась с 50-минутным опозданием
Упрдор «Северо-Запад»: Сопутствующих совершению ДТП с белорусским автобусом условий на псковской дороге не зафиксировано
30 декабря 2019
Упрдор «Северо-Запад»: Сопутствующих совершению ДТП с белорусским автобусом условий на псковской дороге не зафиксировано
Иностранного наркосбытчика задержали полицейские в Пскове
30 декабря 2019
Иностранного наркосбытчика задержали полицейские в Пскове
Обсуждается вопрос транспортировки в Белоруссию пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом
30 декабря 2019
Обсуждается вопрос транспортировки в Белоруссию пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом
Пострадавших в ДТП с белорусским автобусом под Псковом в больнице навестила заместитель губернатора
30 декабря 2019
Пострадавших в ДТП с белорусским автобусом под Псковом в больнице навестила заместитель губернатора
По поручению губернатора в Псковской области усилят контроль за пассажирскими перевозками
30 декабря 2019
По поручению губернатора в Псковской области усилят контроль за пассажирскими перевозками

Идет загрузка...