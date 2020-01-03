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Общество

Росстандарт обнародовал перечень заправок с фальсифицированным топливом

Псковская область не вошла в перечень регионов с заправками, торгующими фальсифицированным топливом. фото: Андрей Степанов.

Росстандарт опубликовал результаты проверок за 2019 год с перечнем заправок, на которых автомобилистам предлагают фальсифицированное топливо. Данные материалы подготовлены в рамках информационного проекта «Топливо без обмана», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Проверки проводились во всех федеральных округах, топливо с АЗС передавалось в аккредитованные лаборатории. В перечень вошли даже заправочные комплексы Крыма и Севастополя.

В перечень включены заправки Северо-Запада. Топливо низкого качества выявлено на заправках Санкт-Петербурга – на Дальневосточном проспекте и проспекте Стачек. Фальсификат найден и в республике Карелия – в Петрозаводске и в поселке Куконваара.

Псковская область в данный список не попала.

По данным ведомства, в январе 2020 года будет обновлена карта качества топлива России.

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