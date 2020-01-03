Росстандарт обнародовал перечень заправок с фальсифицированным топливом
Росстандарт опубликовал результаты проверок за 2019 год с перечнем заправок, на которых автомобилистам предлагают фальсифицированное топливо. Данные материалы подготовлены в рамках информационного проекта «Топливо без обмана», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Проверки проводились во всех федеральных округах, топливо с АЗС передавалось в аккредитованные лаборатории. В перечень вошли даже заправочные комплексы Крыма и Севастополя.
В перечень включены заправки Северо-Запада. Топливо низкого качества выявлено на заправках Санкт-Петербурга – на Дальневосточном проспекте и проспекте Стачек. Фальсификат найден и в республике Карелия – в Петрозаводске и в поселке Куконваара.
Псковская область в данный список не попала.
По данным ведомства, в январе 2020 года будет обновлена карта качества топлива России.