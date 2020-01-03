Облепиха поможет продлить срок хранения продуктов

13:21, 03 января 2020, ПАИ

Российские ученые заявили о выработке уникальной добавки, которая позволит увеличить срок хранения пищи в ближайшем будущем. По словам представителей Бийского технологического института Алтайского государственного технического университета, в котором и разработали консервант, это безвредный аналог имеющихся синтетических добавок, которые сегодня активно применяются в пищевой промышленности, сообщает РИА Новости. Однако предлагаемые сейчас добавки ухудшают вкус продуктов, а некоторые негативно влияют на организм человека.

Для создания консерванта был использован облепиховый шрот, он остается после выжимки сока и мякоти из ягод облепихи. При лабораторных исследованиях были ускорены реакции в живых клетках, это позволило получить полифенолы – мощные антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет организма. Именно эти вещества не позволяют вредным бактериям развиваться и сохраняют продукты.