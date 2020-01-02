Жительницу Великолукского района подозревают в фиктивной регистрации иностранца

13:49, 03 января 2020, ПАИ

Жительницу деревни Иваново Великолукского района подозревают в фиктивной регистрации гражданина иностранного государства. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 2 декабря 2019 года пенсионерка фиктивно зарегистрировала в своем деревенском доме по улице Центральной гражданина Азербайджана. Проживать по данному адресу он не планировал, нуждался лишь в регистрации.

Женщина уже дала признательные показания. Как отметили в ведомстве, ранее она не была судима.

В настоящее время проводится проверка.