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Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» пройдет в Великих Луках
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Общество

Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» пройдет в Великих Луках

В Великих Луках 8 января по благословению епископа Великолукского и Невелького Сергия пройдет Третий хоровой фестиваль «Пойте Бог славу!». Площадкой для проведения мероприятия станет Дом культуры Ленинского комсомола, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии.

Организатором фестиваля выступает отдел культуры Великолукском епархии.

Ервый фестиваль прошел в Великих Луках 8 января 2018 года, и тогда участие в нем приняли хоровые коллективы из Опочки, Невеля, Торопца, Великих Лук. В числе гостей были жители города, духовенство Великолукской и Торопецкой епархий.

Начало мероприятия – 16:00.

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