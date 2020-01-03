Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» пройдет в Великих Луках

15:26, 03 января 2020, ПАИ

В Великих Луках 8 января по благословению епископа Великолукского и Невелького Сергия пройдет Третий хоровой фестиваль «Пойте Бог славу!». Площадкой для проведения мероприятия станет Дом культуры Ленинского комсомола, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии.

Организатором фестиваля выступает отдел культуры Великолукском епархии.

Ервый фестиваль прошел в Великих Луках 8 января 2018 года, и тогда участие в нем приняли хоровые коллективы из Опочки, Невеля, Торопца, Великих Лук. В числе гостей были жители города, духовенство Великолукской и Торопецкой епархий.

Начало мероприятия – 16:00.