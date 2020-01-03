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Общество

Убираем жир на животе после новогоднего застолья: Простые советы для ленивых

Для желающих скинуть несколько кило, и в первую очередь, расстаться с жиром на животе, даны нехитрые рекомендации. Выработал их ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель, сообщает РИА Новости.

Формула для этого довольно проста: 2+2+4.

По словам эксперта, два дня следует выполнять кардиотренировки умеренной интенсивности – это ходьба, бег трусцой, плавание, велосипед. Затем еще 2 дня необходимо посвятить силовым тренировкам малой интенсивности. Все эти четыре дня важно правильно питаться.

В оставшиеся три дня можно отдохнуть от нагрузок и не ограничивать себя в еде.

Именно это, по словам эксперта, и позволит похудеть и постройнеть в районе талии.

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