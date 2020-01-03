0
15:26
Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» пройдет в Великих Луках
12:18
«Каждый сходит с ума по-своему»: Изучаем с нумизматом объявления о продаже россиянами денежных купюр за миллионы рублей
09:43
Два виртуальных концертных зала откроют в Псковской области в 2020 году
15:12
Новогодние каникулы в кругу семьи проводит псковский губернатор
11:52
Евгения Бабкова разыскивает сын в Псковской области
13:07
Пять научных лабораторий заработали в ПсковГУ
10:02
Более 20 тысяч псковичей приняли участие в народных гуляньях в новогоднюю ночь
Еще новости
Общество

Актриса Елена Корикова восхитилась Псковом

Актриса Елена Корикова поделилась в социальных сетях картинками из новогоднего Пскова. В этом городе в рамках гастролей был дан спектакль «Идеальный свидетель». «Сегодня играли в Пскове. Очень красивый город! Сфотографировала старинный храм, картина получилась», - сопроводила она снимок.

Еще одним приветом для подписчиков официальной страницы актрисы стал видеоролик с актером Игорем Глинниковым, который также задействован в постановке. Они остановились во дворе одного из ресторанных комплексов Пскова, размещающегося в зданиях древних купеческих палат. На заднем плане новогодние ели, светящиеся гирлянды. Артисты поздравили подписчиков с Новым годом.

«Сегодня был очень длинный день... Ранний вылет в Санкт-Петербург, потом 300 км до Пскова, спектакль. Но когда увидели эту красоту, захотелось поделиться с вами», - написала Елена Корикова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» пройдет в Великих Луках
03 января 2020
Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» пройдет в Великих Луках
Два виртуальных концертных зала откроют в Псковской области в 2020 году
03 января 2020
Два виртуальных концертных зала откроют в Псковской области в 2020 году
Новогодние каникулы в кругу семьи проводит псковский губернатор
02 января 2020
Новогодние каникулы в кругу семьи проводит псковский губернатор 2
Евгения Бабкова разыскивает сын в Псковской области
02 января 2020
Евгения Бабкова разыскивает сын в Псковской области
Пять научных лабораторий заработали в ПсковГУ
01 января 2020
Пять научных лабораторий заработали в ПсковГУ
Более 20 тысяч псковичей приняли участие в народных гуляньях в новогоднюю ночь
01 января 2020
Более 20 тысяч псковичей приняли участие в народных гуляньях в новогоднюю ночь
Налоговики и приставы посетили более 100 должников в Пскове
31 декабря 2019
Налоговики и приставы посетили более 100 должников в Пскове
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
31 декабря 2019
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году

Идет загрузка...