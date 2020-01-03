Актриса Елена Корикова восхитилась Псковом

17:57, 03 января 2020, ПАИ

Актриса Елена Корикова поделилась в социальных сетях картинками из новогоднего Пскова. В этом городе в рамках гастролей был дан спектакль «Идеальный свидетель». «Сегодня играли в Пскове. Очень красивый город! Сфотографировала старинный храм, картина получилась», - сопроводила она снимок.

Еще одним приветом для подписчиков официальной страницы актрисы стал видеоролик с актером Игорем Глинниковым, который также задействован в постановке. Они остановились во дворе одного из ресторанных комплексов Пскова, размещающегося в зданиях древних купеческих палат. На заднем плане новогодние ели, светящиеся гирлянды. Артисты поздравили подписчиков с Новым годом.

«Сегодня был очень длинный день... Ранний вылет в Санкт-Петербург, потом 300 км до Пскова, спектакль. Но когда увидели эту красоту, захотелось поделиться с вами», - написала Елена Корикова.