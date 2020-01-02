Разыскиваемый в Великих Луках подросток найден погибшим

19:03, 03 января 2020, ПАИ

В Великих Луках завершены поиски 15-летнего подростка, который пропал 1 января 2020 года. Как рассказали Псковскому агентству информации в СУ СК России по Псковской области, 3 января в результате совместной работы следователей территориального отдела СУ СК России по региону, полиции, спасателей МЧС и волонтеров в Великих Лук тело мальчика было обнаружено.

«По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено», - сообщили в ведомстве.

Волонтеры сообщили, что тело подростка было обнаружено в пруду в Великих Луках.

Проводится проверка всех обстоятельств случившегося. По ее итогам, добавили в ведомстве, будет вынесено процессуальное решение.