Аномальная погода ждёт россиян в январе

09:06, 04 января 2020, ПАИ

В ближайшие десять дней жителей Центральной России ожидает аномальное тепло. Температура воздуха будет превышать норму на 5-8 градусов, сообщается на сайте центра «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в атмосфере будет преобладать западно-восточный перенос воздушных масс из умеренных широт Атлантического океана. Этот тип циркуляции бывает в случаях развития активной циклонической деятельности на широте полярного круга. Синоптики отмечают, что антициклоны формируются на южных широтах в теплом воздухе. Это создает условия для теплой, изменчивой погоды с температурами выше нормы.

В связи с этим в Центральной России в ближайшие дни ожидается чередование оттепелей с непродолжительными морозами. Минимальная температура составит 10 градусов ниже нуля, а в среднем норма будет превышена на 5-8 градусов.