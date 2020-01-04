Burger King откроется сегодня в Пскове

09:47, 04 января 2020, ПАИ

4 января в 10:00 в Пскове в новом торгово-развлекательном центре Fjord Plaza откроется ресторан сети быстрого питания Burger King. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации торгового центра.

Burger King расположится в фуд-корте торгового центра, где уже работают пиццерия Pizza Pomodoro, McDonald’s и блинная «Вот блин». В настоящий момент в Пскове среди ресторанов фаст-фуда уже работают McDonald’s, KFC, Hesburger, а также сети пиццерий Dodo Pizza и Papa John’s.

Burger King – одна из крупнейших сетей фастфуда в мире, уступающая по размеру только своему главному конкуренту McDonald’s. Burger King объединяет свыше 13 тысяч ресторанов в 88 странах, при этом более 90% кафе работает по договору франчайзинга.