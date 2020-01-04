Выставка «Первая встреча» работает в «Михайловском»

10:17, 04 января 2020, ПАИ

Выставку «Первая встреча» открыли для посетителей в государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева, на выставке представлены новые поступления в фондовые коллекции заповедника — самые интересные из произведений живописи и графики, которые музей приобрёл или получил в дар в 2018 году.

Новая экспозиция представляет изобразительное искусство ХХ и XXI века. Особое место занимает здесь пейзажная живопись и графика — виды псковских пушкинских мест. Наиболее ранняя из работ — автолитография Адриана Каплуна, датированная 1936 годом — домик няни в Михайловском. Самые поздние, 2017-2018 года — произведения студентов и преподавателей Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств и института графики и искусства книги имени Фаворского Московского Политехнического университета.

Есть на выставке и несколько иллюстраций к отдельным сочинениям Пушкина — они созданы известным ленинградским графиком Владимиром Алексеевым. Увидят зрители и три «ситцевые» фантазии о жизни поэта от Игоря Шаймарданова — театрального художника, которого по праву считают своим и Псков, и Михайловское, и северная столица, и даже уральский Ижевск. Всего же в экспозицию вошли 37 произведений изобразительного искусства от 15 разных авторов, а также несколько интересных книжных изданий и даже две гравировальные доски.

Экспозиция «Первая встреча» развёрнута в «Льняном амбаре» (выставочный зал на территории музея-усадьбы «Михайловское»). Планируется, что она будет работать здесь до 31 января. Вход в зал свободный.