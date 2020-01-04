Рождественский фестиваль волшебных шаров пройдёт в Пскове 7 января

10:30, 04 января 2020, ПАИ

7 января в 19:00 в Пскове на набережной реки Псковы возле Троицкого моста состоится рождественский фестиваль волшебных шаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В рамках мероприятия на сцене для зрителей коллектив из Санкт-Петербурга представит масштабное огненно-пиротехническое и световое шоу, а в перерыве между номерами всех ждут конкурсы и интерактивы от ведущего праздника — участника высшей лиги КВН на первом канале.

Главные символы фестиваля - светошарики, сияющие разноцветными огоньками. По словам организаторов, светящийся шар в руках каждого из гостей станет ключом к исполнению всех желаний в 2020 году.

Вход на мероприятие свободный и без возрастных ограничений. Более подробно информацию о мероприятии можно узнать на официальной странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».