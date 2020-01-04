«Центр развития цифровых платформ» незаконно принял на работу бывшего сотрудника Псковской таможни

10:59, 04 января 2020, ПАИ

Великолукская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила факт несоблюдения должностным лицом ООО «Центр развития цифровых платформ» требований закона по направлению в Псковскую таможню уведомления в связи с заключением трудового договора с бывшим государственным служащим. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи в отношении указанного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

По результатам его рассмотрения должностное лицо фирмы признали виновным и назначили ему штраф в размере 20 тысяч рублей.