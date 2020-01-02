Мужчина погиб в ДТП в Себежском районе

12:06, 04 января 2020, ПАИ

3 января около 11:05 в Себежском районе на 59-ом километре трассы Себеж-Пустошка произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 39-летний житель деревни Березка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина ехал на автомобиле Volkswagen Transporter. Он не смог справиться с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП водитель погиб. По данному факту полиция проводит проверку.